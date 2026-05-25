Prava drama odigrala se sinoć ispred Doma zdravlja u Železniku, kada je muškarac navodno pokušao da sebi oduzme život nakon burnog raskida sa partnerkom, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama i izjavama očevidaca, muškarac je bio vidno rastrojen i nije mogao da prihvati kraj veze. Rasprava između njega i partnerke trajala je nekoliko minuta, nakon čega je situacija eskalirala.

Kako navodi izvor blizak slučaju, muškarac je vikao i pretio da će se ubiti. On je, prema nezvaničnim saznanjima, oženjen, ali je bio u vezi sa drugom ženom koja je odlučila da prekine odnos.

U jednom trenutku izvadio je nož, a žena je pokušala da mu ga oduzme kako ne bi povredio sebe ili druge. Tom prilikom zadobila je posekotine po rukama.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći. Povređenoj ženi ukazana je medicinska pomoć, dok je muškarac priveden na informativni razgovor.

Okolnosti incidenta biće utvrđene daljom istragom.

