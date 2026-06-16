Policija u Bratuncu istražuje nesvakidašnji slučaj krađe koji je uznemirio lokalne malinare. Kako navode meštani, ovakav incident do sada nije zabeležen na području ove opštine.

Prema saopštenju Policijske uprave Zvornik, Policijskoj stanici Bratunac prijavljena su dva odvojena slučaja krađe malina iz zasada na području opštine. Nepoznati počinilac, ili više njih, iz dva malinjaka odneo je oko 150 kilograma sveže ubranih malina.

Policija je odmah pokrenula istragu i preduzima sve potrebne mere i radnje kako bi identifikovala odgovorne osobe i rasvetlila okolnosti ovog krivičnog dela.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da mu bude dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu krađe.

Malinari ističu da im ovakvi incidenti dodatno otežavaju ionako zahtevnu sezonu berbe, posebno u periodu kada je rod najvredniji i kada se svaki kilogram pažljivo prikuplja za otkup.

Policija nastavlja intenzivnu potragu za počiniocima, dok meštani apeluju na veći oprez i zaštitu poljoprivrednih zasada tokom berbe.

Avaz