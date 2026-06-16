Đilas je na mrežama objavio da mu je neshvatljivo da Srbija želi da sarađuje sa Gruzijom po pitanju EU integracija.

"Neshvatljivo je koliko se ovi ljudi uznemire na svaku naznaku da Srbija može biti domaćin nečega, da može da bude centar dešavanja, priznata i prepoznata zemlja. Pišu ljudima da ne dolaze na EXPO 2027 u Srbiju, hoće da ga ruše, obećavaju da će terati investitore iz Srbije kada dođu na vlast, a od evropskih integracija obećavaju samo slepu poslušnost. Ono što Đilas i ostali blokaderi ne razumeju i nikada neće razumeti, jer uvek kreću od sopstvene percepcije Srbije, je da je naša zemlja, pod vođstvom Aleksandra Vučića, uvažena i poštovana, za razliku od vremena kada su je vodili Đilas i Multikom DOS. Gospodine Đilas, dišite duboko i nemojte da hiperventilirate zbog svakog uspeha Srbije. Nađite nekako, nekada, makar neko zadovoljstvo u tome," navela je Brnabić.