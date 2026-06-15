U tržnom centru „Enjub“ na Novom Beogradu juče ujutru izbio je veliki požar koji je potpuno uništio veliki broj lokala. Vatra se brzo proširila na krovnu konstrukciju, a gust dim prekrio je ceo Blok 45. Stanarima je savetovano da zatvore prozore i ne izlaze napolje.

Na terenu je bilo 45 vatrogasaca sa 14 vozila, a dva su lakše povređena tokom intervencije. Saobraćaj u Ulici Jurija Gagarina bio je blokiran, dok su očajni vlasnici i stanari posmatrali zgarište.

Vlasnici tvrde da lokali nisu bili osigurani, a da su stare i dotrajale instalacije verovatno izazvale kratak spoj i doveli do katastrofe.

Na licu mesta, nedaleko od zgarišta nalaze se brojni građani koji s nevericom posmatraju razmere vatrene stihije.

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