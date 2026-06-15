Utorak, 16. jun, biće u znaku rastućeg Meseca u Raku i drugog lunarnog dana. Ovaj period povezuje se sa prikupljanjem energije, jačanjem ličnih granica i usmeravanjem pažnje na ono što nas zaista ispunjava. Mnogi će osetiti potrebu da uvedu red ne samo u obaveze, već i u sopstvene misli.

OVAN

U poslednje vreme možda ste previše energije trošili na spoljne obaveze, dok su vaše lične potrebe ostajale po strani. Sada je pravo vreme da uspostavite ravnotežu između odgovornosti i sopstvene udobnosti. Na poslu nemojte po svaku cenu dokazivati da ste u pravu – korisnije će biti da posmatrate situaciju i prikupite dodatne informacije. Dan je odličan za odmor i stvaranje prijatnijeg okruženja.

Savet astrologa: Ne pokušavajte da kontrolišete sve odjednom – fokusirajte se na ono što zaista možete da promenite.

BIK

Mnogo toga danas zavisiće od načina na koji komunicirate sa drugima. Ukazaće se prilika da rešite problem koji se dugo odlagao. Vaše reči imaće veći uticaj nego što mislite. U ljubavi je vreme za iskren razgovor i razjašnjenje starih nesporazuma. Dan je povoljan za učenje, usavršavanje i sticanje novih znanja.

Savet astrologa: Postavljajte više pitanja, a manje pretpostavljajte.

BLIZANCI

U centru pažnje biće stabilnost i sigurnost. Poželećete jasniju sliku o svojoj budućnosti, posebno kada je reč o finansijama. Dobar je trenutak za traženje dodatnih izvora prihoda. Na poslu izbegavajte rasipanje energije na više stvari odjednom. Ljudi će danas više verovati vašim delima nego rečima.

Savet astrologa: Razmišljajte dugoročno i ne jurite brzu zaradu.

RAK

Možda ćete iznenada shvatiti koji pravac zaista odgovara vašim željama. Na poslu ćete imati priliku da iznesete svoje ideje, ali bez nametanja drugima. U ljubavi dolazi prilika za obnovu bliskosti i razumevanja. Ako je odnos prolazio kroz težak period, danas će biti lakše pronaći zajednički jezik.

Savet astrologa: Verujte intuiciji – ona vas vodi pravim putem.

LAV

Dan je idealan za povlačenje i fokus na ono što se odvija iza kulisa. Posvetite se analizi, planiranju i završavanju obaveza koje ste dugo odlagali. Nove ideje koje se pojave još uvek zadržite za sebe. U odnosima će iskrenost doneti više nego bilo kakvo dokazivanje.

Savet astrologa: Ponekad je pauza korisnija od akcije.

DEVICA

Pred vama su dobre prilike za saradnju sa ljudima koji dele vaše ciljeve i vrednosti. Podrška prijatelja ili saradnika može biti dragocena. Ovo je odličan trenutak za postavljanje novih planova i redefinisanje starih ciljeva.

Savet astrologa: Ne odbijajte pomoć – mogla bi da vam bude od velike koristi.

VAGA

U prvi plan dolaze posao, ambicije i odgovornost. Moguće je da ćete morati da donesete odluku koja će uticati na naredni period. Potrudite se da budete disciplinovani i da poštujete rokove. Vaši sadašnji koraci mogu postaviti temelje za budući uspeh.

Savet astrologa: Sagledajte širu sliku pre nego što donesete zaključak.

ŠKORPIJA

Dan donosi želju za učenjem, istraživanjem i širenjem vidika. Možda ćete se zainteresovati za nešto potpuno novo, što će kasnije imati veliki značaj za vaš razvoj. Otvorite se za nova iskustva i drugačije poglede na svet.

Savet astrologa: Posmatrajte poznate stvari iz drugačije perspektive.

STRELAC

Tema dana su poverenje, zajedničke obaveze i odgovornost. Mogući su važni razgovori o stvarima koje su važne i vama i drugoj strani. Dobar je trenutak da se oslobodite svega što vas opterećuje – bilo da je reč o stvarima, emocijama ili navikama.

Savet astrologa: Napravite mesta za novo tako što ćete otpustiti ono što vam više ne služi.

JARAC

Najvažniji događaji biće povezani sa partnerstvima i odnosima sa ljudima. Moraćete da uzmete u obzir i tuđe mišljenje. Kompromis će danas biti vaša najveća snaga. Mnogi Jarčevi mogli bi da uoče nove prilike koje ranije nisu primećivali.

Savet astrologa: Popuštanje nije slabost, već mudrost.

VODOLIJA

Postaće vam jasno koje navike i postupci daju rezultate, a koji samo troše energiju. Posvetite pažnju organizaciji posla i praktičnim rešenjima. Dan je povoljan za zdravlje, kontrole i usvajanje korisnih navika.

Savet astrologa: Uvedite jednu malu, ali korisnu promenu u svakodnevicu.

RIBE

Lakše ćete pronalaziti radost u malim stvarima i prepoznavati prilike koje vam život nudi. U ljubavi će dominirati toplina, bliskost i zajednički trenuci. Mnogi pripadnici ovog znaka poželeće da se vrate hobijima koje su zapostavili.

Savet astrologa: Uradite nešto što vas istinski raduje, a ne samo ono što je korisno.