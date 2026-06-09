Dvojica drugara, starosti 11 i 12 godina, utopili su se u nedelju oko 17 sati u Velikoj Moravi, dok su se kupali i pecali na plaži kod Stalaća.

Oni su danas sahranjeni, a od njih se oprostila i osnovna škola koju su pohađali.

-Sa neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše dvojice učenika čiji su mladi životi tragično prekinuti. U ovim teškim danima želimo da uputimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uz nas, koji su podelili našu tugu, pružili reči utehe, podršku i saosećanje. Hvala porodicama, prijateljima, kolegama, učenicima, institucijama i svim ljudima dobrog srca koji su pokazali da u najtežim trenucima nismo sami. Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati rečima. Njihovi osmesi, drugarstvo i uspomene koje su ostavili zauvek će živeti u našim srcima i u sećanju naše škole. Od jednog od naših učenika oprostićemo se danas u 13 časova na seoskom groblju u Stalaću, od drugoga u Кruševcu od 14 sati. Neka počivaju u miru, a njihovim porodicama neka Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Danas je Dan žalosti u našoj školi - napisali su ranije danas iz škole "Nadežda Prijić" na Fejsbuku.

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