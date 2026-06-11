U prizemlju jedne stambene zgrade na Novom Beogradu, sinoć oko 21 sat, izbio je požar za koji se sumnja da je podmetnut.

Prema informacijama Telegraf.rs, požar je uznemirio stanare višespratnice koji su odmah obavestili nadležne službe.

Vatrogasci su brzo izašli na lice mesta i zatekli kako gore vrata stana u prizemlju. Brzom intervencijom sprečili su dalje širenje požara na ostatak objekta.

Kako se navodi, stan čija su vrata zapaljena koristi A. P. (51), a istražitelji sumnjaju da je požar namerno izazvan.

Poseban trag predstavljaju snimci sa video-nadzora zgrade na kojima se vidi kako nepoznati muškarac prilazi stanu, poliva ulazna vrata benzinom, a potom ih pali. Nakon toga, osumnjičeni se udaljio sa lica mesta.

Izvor blizak istrazi navodi da se ispituje motiv napada, kao i da postoji sumnja da je paljenje vrata predstavljalo svojevrsnu poruku ili upozorenje upućeno vlasniku stana.

„Sumnja se da je ovo neko upozorenje upućeno oštećenom, koji je ranije privođen zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa“, rekao je izvor.

Policija je obavila uviđaj, pregledala snimke sa nadzornih kamera, dok je u toku intenzivna potraga za osobom koja se dovodi u vezu sa ovim incidentom.

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