Zagrebačka policija je sapštla da su oko 20.30 časova primili dojavu o pucnjavi, a da policijski službenici nisu nikoga zatelli kada su došli na mesto događaja.

- Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom, nepoznati počinilac je iz putničkog automobila nakon verbalnog sukoba ispalio više hitaca u pravcu njih dvojice, od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi van vozila, kao i u pravcu samog vozila. Tokom događaja nije bilo povređenih osoba - saopštili su.

Jedan očevidac je za hrvatske medije izjavio da je nakon incidenta pronašao metak i predao ga policiji.

"Bila su tu tri automobila, 'pežo' mint boje, 'mini kuper' i crna 'škoda'", rekao je on, prenose mediji.

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