Šokantna likvidacija odigrala se u Barseloni, i to tačno ispred stanice Nacionalne policije! Muškarac u četrdesetim godinama, za kojeg se sumnja da je sa Balkana, brutalno je ubijen na ulici, a sumnja se da je ovo nova krvava epizoda u ratu crnogorskih mafija!

Katalonska policija (Mosos d'Eskuadra) intenzivno traga za ubicom koji je usred bela dana napravio filmsku sačekušu u Ulici Balmes. Napadač je presreo žrtvu u blizini raskrsnice i bez oklevanja mu pucao direktno u glavu, nakon čega se dao u beg.

Ono što je posebno šokantno jeste da se ova mafijaška likvidacija odigrala na raskrsnici gde se nalazi stanica Nacionalne policije u Barseloni. Dvojica dežurnih policajaca bila su na licu mesta, ali se sve odigralo toliko munjevito i iznenadno da nisu uspeli da intervenišu i spreče tragediju.

Ubica je, prema prvim informacijama, skrenuo levo i pobegao peške ulicama Barselone. Njegova putanja bekstva vodila je kroz ulice Granada del Penedes, Hulijan de Romea i Via Augusta, sve do Ulice Gala Plasidija. Upravo tu je policija pronašla ključne dokaze - ubica je odbacio pištolj kojim je izvršio zločin, mobilni telefon i kacigu koju je koristio kako bi se maskirao.

Nakon toga, gubi mu se svaki trag, a policija sada češlja teren i istražuje da li je pobegao autobusom, nastavio peške ka severu ili se sakrio u ulicama naselja Grasija.

ako je pokušao da se maskira, lice hladnokrvnog ubice je otkriveno i jasno se vidi na sigurnosnim kamerama sa policijske stanice! Na snimcima se vidi krupan muškarac, obučen u belu majicu i šorts, kako u jednoj ruci drži pištolj, a u drugoj kacigu za motocikl. Istražitelji trenutno pregledaju sve dostupne snimke iz okoline kako bi mu ušli u trag.

Glavna radna hipoteza katalonske policije je da je ovo ubistvo surovo delo organizovanog kriminala i da predstavlja novu epizodu u ratu koji vode crnogorske mafije! Policija sada ubrzano radi na identifikaciji ubijenog muškarca analizom njegovih otisaka prstiju. Ukoliko se potvrdi da je u pitanju strani državljanin, informacije će hitno biti prosleđene vlastima u njegovoj zemlji porekla.

Alo/Blic.rs

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