Ako ste primetili da vam se golubovi, vrapci ili grlice iz dana u dan okupljaju na balkonu, verovatno postoji dobar razlog. Dovoljno je nekoliko mrvica hleba, prosuto seme iz saksija ili ostaci hrane za kućne ljubimce da ptice vaš balkon prepoznaju kao sigurno mesto gde mogu da pronađu hranu.

Kada jednom otkriju pouzdan izvor hrane, velike su šanse da će se vraćati, a često će sa sobom dovesti i druge ptice. Osim hrane, balkon im pruža zaklon od kiše, vetra i predatora.

Ograde, grede, spoljne jedinice klima-uređaja i mirni uglovi služe im kao mesta za odmor, a tokom proleća i kao pogodno mesto za pravljenje gnezda. Tokom toplih dana privlače ih i posude sa vodom, tacne ispod saksija ili mesta na kojima se zadržava kišnica. Pticama voda nije potrebna samo za piće, već i za kupanje i održavanje perja.

Možda su već počele da prave gnezdo

Stručnjaci ističu da čak i mali balkon sa nekoliko saksija može da postane privremeno stanište za ptice. Biljke im pružaju hranu, zaklon i mesto za odmor, dok cvetovi, bobice i seme privlače različite vrste.

Ako primetite da ptica uporno donosi grančice, travu ili drugi materijal, vrlo je moguće da je započela izgradnju gnezda. Zaklonjeni balkoni posebno odgovaraju gradskim golubovima, grlicama i vrapcima.

Ukoliko u gnezdu već postoje jaja ili mladunci, stručnjaci savetuju da ga ne pomerate i ne uništavate. Najbolje je sačekati da ptići odrastu i napuste gnezdo.

Kako privući ili oterati ptice

Ako volite da posmatrate ptice, možete postaviti hranilicu i plitku posudu sa čistom vodom. Vodu treba redovno menjati, a hranilice održavati čistim kako bi se smanjio rizik od širenja bolesti.

Hleb nije najbolja hrana za ptice jer ima malu hranljivu vrednost. Mnogo bolji izbor su semenke namenjene divljim pticama, posebno suncokret, koji privlači veliki broj različitih vrsta.

Ako, ipak, ne želite da vam se ptice okupljaju na balkonu, uklonite mrvice, otvorene kese sa hranom, vodu koja se zadržava u tacnama ispod saksija i druge izvore hrane. Površine redovno čistite, a mesta na kojima sleću možete zaštititi blagim fizičkim preprekama koje ih neće povrediti.

Ptice se na balkon gotovo uvek vraćaju zato što na njemu pronalaze ono što im je potrebno – hranu, vodu, zaklon ili bezbedno mesto za odmor. Zato i običan balkon vrlo lako može da postane njihova omiljena stanica.