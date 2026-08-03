Zanimljivosti
Ne možete da se rešite ptica na balkonu? Verovatno nesvesno radite ovu stvar
Ptice obožavaju balkone na kojima pronađu ovo
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