Telo muškarca pronađeno je u nedelju oko 13 časova u moru kod stena ispod tvrđave Mogren u Budvi, potvrđeno je Portalu RTCG iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da su građani oko 13 časova prijavili Odeljenju bezbednosti Budva da je u moru uočeno muško telo.

Na lice mesta upućena je policijska patrola, a o događaju je obavešten viši državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju.

Policija preduzima mere i radnje na identifikaciji stradalog.

Prošle nedelje se utopio Srbin

Podsetimo, 27. jula na plaži Mogren II utopio se državljanin Srbije (30).

"Dolaskom na lice mesta zatečeno je telo osobe koja je identifikovana kao tridesetogodišnji državljanin Srbije. Uviđaj na licu mesta je u toku, a o svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji će rukovoditi uviđajem", saopštili su iz policije.

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