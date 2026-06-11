RHMZ je ranije upozorio da će područja Vojvodine, Beograda, delove zapadne Srbije i Šumadije pogoditi obilni pljuskovi sa količinom padavina od 15 do 25 milimetra za kratko vreme.

Nepogode praćene grmljavinom pogodile su danas područja Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog okruga i jugozapadne Srbije.

Prema podacima RHMZ-a u Kraljevu je bila grmljavina praćena gradom, dok je u Valjevu i Kragujevcu bila grmljavina praćena kišom.

Padavine sa grmljavinom pogodile su i Dimitrovgrad, Požegu i Sjenicu.