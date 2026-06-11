Tragična sudbina Nikoline Pejčić (45), majke troje dece iz Šapca koja je poginula 20. januara 2024. godine u Ulici Branka Đonlića dok se peške vraćala sa posla, ni nakon skoro 28 meseci nema konačni sudski epilog. Predmet se i dalje nalazi u fazi preduzimanja dokaznih radnji pred Osnovnim javnim tužilaštvom (OJT) u Šapcu, a odluka o podizanju optužnice još uvek nije doneta, dok ogorčena porodica svakim danom gubi nadu da će u pravdu.

Da stvar za porodicu bude teža, osumnjičenom mladiću je mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ukinuta još 24. jula 2024. godine, svega šest meseci nakon tragedije, što znači da on već dve godine nesmetano seda za volan.

Očajni suprug nastradale Nikoline, Dragan Puzić, u potresnoj ispovesti za Alo! ističe da je porodica potpuno prepuštena samoj sebi i da ih niko ne obaveštava o statusu ovog dugotrajnog predmeta.

– Ja sam čuo da je automobil bio neispravan, odnosno da je taj mladić koji je vozio prekoračio brzinu. Ni jedno jedino ročište nije bilo za skoro 28 meseci! Moja deca, roditelji moje žene i ja i dalje čekamo pravdu. Niko mi se više ne obraća povodom toga, ne znam ni u kom je to statusu, niti šta se dešava. S druge strane, vidim drugi postupci za slične događaje kao što je ovaj dobiju mnogo pre sudski epilog. Da bar znamo zbog čega se tako dugo čeka, možda bi nam bilo i lakše, a ovako smo u nedoumici šta će i biti s tim postupkom– rekao je za Alo! slomljeni Dragan Puzić.

Sa druge strane, redakcija našeg lista stupila je u kontakt sa ocem mladića koji je te kobne zimske noći upravljao automobilom. On iznosi drugačiju verziju događaja i ističe da su naknadna veštačenja pokazala i druge propuste u saobraćaju.

– Ja ne znam u kom je to statusu, samo smo obavešteni pre jedno četiri, pet meseci da se radilo ponovno veštačenje. Čuo sam da je ta nesrećna žena, u trenutku nesreće, ne mogu da tvrdim stoprocentno, pričala na telefon. Ona je izašla iz autobusa, krenula na kolovoz, a kada je čula škripu guma, vratila se malo nazad i moj sin ju je pokosio. Pokušao je da je izbegne, ali nije uspeo – navodi otac osumnjičenog.

Otac vozača i dodaje da njegov sin i dalje upravlja vozilom.

– Tačno je da moj sin i dalje vozi, ali samo do posla. Od kada se dogodila nesreća ja sam jednom hteo da stupim u kontakt s njenim suprugom, ali usled nekih okolnosti nisam želeo kako ga ne bih dodatno povredio. Svima nam je žao što se to dogodilo. Veštačenjem je utvrđeno da autobus nije smeo tu da stane, jer na tom mestu uopšte nema obeležene stanice – zaključuje naš sagovornik.

Kako smo ranije pisali, brzina je bila tolika da je vozilo završilo na krovu.

- Taj mladić se bavi dostavom hrane, vozio je brzo i kada je primetio opasnost, pokušao je naglo da zakoči. Međutim, od prevelike brzine, direktno je udario u Nikolinu, bacajući njeno telo nekoliko metara dalje, kaže naša sagovornica s tugom u glasu i ističe da je Nikolina izgubila život na licu mesta, te da joj nije bilo spasa. Bila je visoka, ali mršava žena. Zamislite snagu udarca kada su kola potpuno uništena – rekao je meštanin ranije.

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