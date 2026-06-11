Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je uvelo sankcije prema filipinskom ministru odbrane Gilbertu Teodoru Mlađem i članovima njegove porodice zbog, kako se navodi, njegovih izjava kojima je narušio "legitimne interese" Kine i odnose dve zemlje.

U saopštenju se navodi da je Teodoru, njegovoj supruzi i deci zabranjen ulazak u Kinu, objavljeno je sajtu kineskog ministarstva spoljnih poslova.

Takođe se ističe da je pravnim subjektima u Kini zabranjeno da se bave bilo kakvim transakcijama, saradnjom ili drugim aktivnostima sa Teodorom, njegovom suprugom i decom, prenosi Tanjug.

Kina otkazala sastanke sa EU

Kina je u kratkom roku otkazala dva planirana diplomatska sastanka sa Evropskom unijom u Pekingu, objavio je danas Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore u poznate sa slučajem.

Kako se navodi otkazani su ministarski dijalog o digitalnim pitanjima i sastanak na kojem bi učestvovao zamenik generalnog sekretara diplomatske službe EU Olof Skug, prenosi Rojters.

Prema pisanju FT-a Evropska komisija je saopštila da će se sastanci verovatno održati u nekom kasnijem terminu.

"Angažovanje i dijalog između EU i Kine su u toku na više nivoa", saopštila je komisija.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan rekao je na konferenciji za novinare, a na pitanje o pisanju FT-a, da Kina i EU održavaju komunikaciju o relevantnim dijalozima, prenosi Global tajms.

BONUS VIDEO