Siniša Mali podelio je na društvenim mrežama snimak na kojem se vidi kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić igra badminton sa olimpijskim i višestrukim svetskim šampionom Lin Danom.

Kako je naveo, na profilu predsednika Srbije već su objavljeni najbolji potezi sa meča, dok je on podelio, kako kaže, „sirovi materijal“ i prikazao kako je sve zaista izgledalo.

- Na profilu kod predsednika @buducnostsrbijeav ste videli najbolje udarce u njegovom meču sa olimpijskim i svetskim šampionom u badmintonu Lin Danom @thereallindan2024, ali evo i mog, sirovog materijala… Kako je to stvarno izgledalo. Sve je to zbog „malog reketa“ - napisao je Mali uz video.

Ministar finansija je u šaljivom tonu priznao da se ni on nije najbolje snašao na terenu.

- Istini za volju, nisam se ni ja posle proslavio, ali teško je igrati sa najboljim! - dodao je Mali.

On je istakao i da je Srbija ponosna što je Lin Dan postao novi ambasador specijalizovane izložbe EXPO Beograd 2027.

Lin Dan se smatra jednim od najvećih badminton igrača u istoriji ovog sporta. Tokom karijere osvojio je dve olimpijske zlatne medalje i pet titula svetskog prvaka.