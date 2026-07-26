Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Bogatiću. Predsednik se odande obratio novinarima.

Predsednik je na podsetnik da je i sam rekao da će čestitati onima koji pobede, i da tada počinje propast Srbije, sada je rekao:

- To znači da oni ne razumeju. Oni ne razumeju šta je kad neko veruje u svoje ideje, kada neko radi od srca. To je ono što oni nikada nisu razumeli. Oni misle da ih se neko plaši, njihovih plivanja pretnji ubijanja...

Predsednik je istakao da je 19 godina proveo u opoziciji.

- Nema šta mi nisu radili i govorili, ne možete da pobedite svest ljudi koji hoće i žele da se bore. Oni zavise od njihove glave, ideje. Možete da učinite nešto mom telu, ali mojoj glavi i mom srcu ne možete da uradite ništa, i to ćete tek da vidite... Uostalom oni imaju ubedljivu prednost.. ali uz tu njihovu ubedljivu prednost ja bih ipak da mi sačekamo brojanje glasova. Ne bih ja na slepo da verujemo, nego da prebrojimo glasive…

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.