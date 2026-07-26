Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Bogatiću da će država u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti zaposlenima u Centrima za socijalni rad, ističući da će upravo njima plate biti povećane više nego drugima, jer obavljaju jedan od najtežih poslova u javnom sektoru.

Govoreći o ekonomskim planovima države, Vučić je rekao da će uskoro biti predstavljeni detalji o povećanju plata i penzija, ali je posebno izdvojio zaposlene u centrima za socijalni rad.

- Osim toga idemo sa svim ovim primanjima, i za penzionere i za one koji su u stanju socijalne potrebe. I za naše borce, one koji imaju boračku zaštitu. Ali ćemo posebno sledeći put da vodimo računa, hoću da se obratim, to je mali broj ljudi, ali hoću da znaju da ih nećemo zaboraviti. To su ljudi koji rade u Centrima za socijalni rad. Pod najtežim pritiskom rade, nikada niko nije zadovoljan, a primanja su im mala. Njima ćemo mnogo više da povećamo plate - rekao je Vučić.

Predsednik je prethodno ukazao da pred Srbijom nije lak period zbog globalnih okolnosti, ali je poručio da će privredni rast omogućiti državi da nastavi sa povećanjem primanja.

- Pred nama, ukoliko se nastave sukobi na Bliskom istoku, i sukobi u Ukrajini, svakako nije lako vreme. Sve su veći problemi i oko snabdevanja naftom, Dunav je na niskom nivou, mučimo se, i što se novca tiče. Ali nam je zato zahvaljujući vrednim rukama naših građana lakše kada znamo kolika će stopa rasta da bude i ove i sledeće godine. To će nam omogućiti značajno povećanje plata i penzija, uskoro ćemo vas o tome obavestiti - poručio je Vučić.

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.