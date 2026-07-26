Obraćanje Vučića

"Uskoro završavamo Kuzmin - Sremska Rača. Otvoriće se i 5km prema Bijeljini. tako da sve što se tiče Srema i Mačve čini mi se da radimo na najbolji način. Moramo da uradimo i izvorište vode za 5 sela. I ovo ćete sve ovo što sam rekao, posebno za puteve, Alempiću da ljudi vide mašine, i u narednih mesec i po dana da sve bude završeno."

"Pred nama, ako se nastave ratovi u svetu, svakako nije lako vreme. Sve su veći problemi i oko nafte, Dunav je na niskom nivou. Mučimo se i što se novca tiče. Ali nam je zato lakše kada znamo kolika će stopa rasta biti. To će nam omogućiti značajno povećanje plata i penzija, uskoro ćemo vas o tome obavestiti. Osim toga idemo i sa primanjima koja smo najavili, i za penzionere, borce... ali ćemo posebno sledeći puta da obratimo pažnju na ljude koji rade u Centrima za socijalni rad. Njima ćemo više nego ostalima da povećamo platu."

"Ovde u Bogatiću su godinu i po dana sprovodili pravi pravcati teror, nad ljudima koji drugačije misle. Lomili, ponižavali ljude. Imam primedbe i dostavio sam ih. Postoje primedbe na aroganciju i bahatost naših ljudi. Promenite ponašanje i pokažite drugačije lice. A što se tiče predstojećih izbora, mi možemo da obećamo naporan rad, nastavak napretka Srbije, da ćemo biti posvećeni, a oni koji su nam rušili zemlju, zajedno sa onima spolja koji su mnogo novca dali, moramo samo da kažemo jednu stvar. Mi ćemo da se borimo, mi imamo ideju koja je najvažnija na svetu a to je Srbija. I borićemo se za Srbiju. A oni kažu da sigurno pobeđuju. A moja poruka njima je nema problema. Ako vi pobedite mi vama iste večeri čestitamo. I nikakav problem s tim nemamo, nastavićemo da se borimo protiv najgorih u Srbiji. Ali jedino što tražimo od tih, ako slučajno mi pobedimo hoćete li da pružite ruku i čestitate? A videćete da ćute ko zaliveni jer neće nikada!"

"I da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Sve najbolje vam želim, živeo Bogatić, živela Mačva, živela Srbija! Do konačne pobede!"

Vučić stigao u Bogatić

Predsednik je stigao u Bogatić a građani su ga dočekali gromoglasnim aplauzom. Vučić je, po tradiciji, dočeka i hlebom i solju.

Građani uzvikuju "Aco, Srbine".

"Nije ovde samo do Šapca. Zavrašava se brza saobraćajnica do Slepčevića, ostaje Kuzmin-Sremska Rača, koji pripada sremskom delu. Ali ima mnogo puteva koje treba da radimo, i čućete o tome ću da govorim. Ostalo je 2,5 km do Bogatića. Moramo da završimo do Noćaja, Radenkovića, ne znam šta je gore. Da to sve uradimo, završimo. Važno je da uradimo izvorište u Crnoj Bari, rekonstrukciju škole, naravno onda ostaje kanalizacija. Ali putevi su ljudima najpreči," rekao je Vučić.

"Porodica je stub srpskog društva, uvek bila i biće. Oni koji to rade pokazuju da ne razumeju srpsko društvo, srpskog čoveka, na kraju i suštinu države. I nekad mi je žao tih ljudi. Oni ništa nisu razumeli i nikada neće. Naše je da razumemo da saslušamo, i čujemo narod, i da probamo da reagujemo u skladu sa potrebama naroda. Nema te vlasti s kojom će narod biti 100 posto zadovoljan."

"Porodica trpi, majku ne zovem, da je ne mučim, kad prođe otići ću da joj odnesem cvet i to je to. Šta da vam kažem, ne umem da govorim mnogo

"Ima još mesta gde se žale na bahate funkcionere, žale se i na one koji su im uništavali živote iz prethodne vlasti. Naravno žale se i na puteve, i to moramo da rešavamo."

Na pitanje o izborima, Vučić je rekao da je čuo da blokaderi vode sa 10 razlike.

"Oni vode, ogromna je prednost, a mi ćemo da se borimo."

"To znači da oni ne razumeju šta je kad neko veruje u ideje, u to što radi. Oni misle da se neko plaši njihovih pretnji, zatvora, plivanja... Ja sam 19 godina proveo u opozicji, nema šta mi nisu radili. Ne možete da pobedite svest ljudi koji žele da se bore. Možete da učinite nešto mom telu, mojoj glavi i srcu ne možete ništa."

"Malo optimizma ima u meni za NIS pravo da vam kažem," rekao je.

"Prvo ću ići na udaljenija mesta, da bih mogao kada sam već umorniji da budem u bližim mestima."

"I pobedićemo ih opet. Uprkos ovima koji kažu da vode 10 posto razlike. Zapamtite, u politici morate da imate strast, i da verujete u svoje ideje, u ciljeve borbe, a onda prihvatite i poraz nije strašno."

Građani ushićeno očekuju predsednika

Građani ujedinjeni očekuju predsednika. Tamo je atmosfera opuštena, domaćinska, nose se nošnje, vijore se trobojke.

Pogledajte kako je tamo sada:

Vrti se vo

Na mestu okupljanja vrti se vo. Naša reporterka snimila je kako to izgleda:

Na skup dolaze traktorima

U Bogatiću je već vesela atmosfera.

Građani se okupljaju, nose srpske zastave, a neki na skup dolaze i u traktorima.

Ovo je samo delić atmosfere odande:

Narod sa nestrpljenjem čeka svog predsednika, koji će kako je najavio od 18 časova boraviti u Bogatiću, gde će razgovarati sa građanima o svim važnim temama i saslušati njihove probleme.