Brak se u pravoslavlju smatra jednom od najvećih svetinja, a reči iz Svetog pisma da će čovek „ostaviti oca i majku i prionuti uz ženu svoju“ vekovima podstiču razmišljanja o tome šta zapravo znače.

Sveti Vladika Nikolaj Velimirović u svojim besedama objašnjava da napuštanje roditelja ne znači prekid ljubavi, poštovanja ili brige prema njima. Naprotiv, čovek koji zasnuje porodicu i sam postane roditelj još bolje razume žrtvu i odgovornost svojih majke i oca.

Prema njegovim rečima, smisao ovih reči nije u udaljavanju od roditelja, već u stvaranju nove porodice i preuzimanju odgovornosti za buduće naraštaje. Sin ili ćerka tada više nisu samo deca svojih roditelja, već postaju njihovi ravnopravni životni saputnici koji sada i sami nose teret roditeljstva.

Vladika Nikolaj ističe da brak predstavlja veliku i svetu tajnu, jednu od najuzvišenijih zajednica koje čovek može da ostvari. U njemu se, kako kaže, ne gubi poštovanje prema roditeljima, već se ono produbljuje kroz iskustvo sopstvenog porodičnog života.

„Čist i častan brak, u strahu Božjem, jeste sasud blagodati Duha Svetoga“, zapisao je Vladika Nikolaj, naglašavajući da se bračna zajednica temelji na uzajamnoj ljubavi, poštovanju i odgovornosti.

Njegove reči i danas podsećaju da brak nije samo zajednički život dvoje ljudi, već odluka da zajedno grade novu porodicu, čuvajući pritom ljubav i zahvalnost prema onima koji su ih podigli.