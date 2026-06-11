Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Požarevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, uhapsili su P. J. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana u kojem je osumnjičeni boravio pronašla paket sa praškastom materijom, težine oko 98 grama, za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a uz krivičnu prijavu biće sproveden u nadležno tužilaštvo.