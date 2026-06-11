Njegovo smireno držanje i ozbiljan izraz lica osvojili su milione korisnika društvenih mreža, a snimak je za kratko vreme postao viralan.

Glavni junak priče je mačak po imenu Baterkrim, koji je u restoranu mirno sedeo za stolom među gostima i pozirao za fotografije kao da je upravo on počasni gost svečanosti.

Milioni gledalaca oduševljeni neobičnim gostom

Video je na TikToku pregledan više od 36 miliona puta, a korisnici nisu štedeli komplimente ni duhovite komentare. Mnogi su se našalili da je Baterkrim upravo diplomirao, dok su drugi tvrdili da izgleda kao profesor koji prisustvuje dodeli diploma.

U opisu objave vlasnici su napisali:

„Baterkrim je samo privukao stolicu i udobno se smestio!“

Upravo ta opuštenost i prirodno ponašanje izdvojili su ga od drugih viralnih ljubimaca.

"Magistar neodoljive slatkoće"

Komentari ispod snimka brzo su postali gotovo jednako popularni kao i sam video. Korisnici su mačku čestitali na „diplomi“, dok su neki tvrdili da je uspešno odbranio „magistarski rad iz neodoljive slatkoće“.

Njegovo gospodstveno držanje i potpuno ozbiljan izraz lica naveli su mnoge da zaključe kako izgleda kao da je godinama vredno učio za ovaj veliki dan.

Običan trenutak pretvoren u globalni hit

Ono što je počelo kao obična porodična proslava vrlo brzo je postalo globalni internet fenomen. Mala diploma, svečana kapica i mačkova neverovatna smirenost bili su dovoljni da osvoje publiku širom sveta.

Zahvaljujući jednom simpatičnom pojavljivanju na proslavi mature, Baterkrim je preko noći postao jedna od najomiljenijih mačjih zvezda na društvenim mrežama.