Iako je zadobio teške povrede noge i završio na četiri operacije, poručuje da ne krivi životinju, već smatra da je sam potcenio opasnost.

Napad se dogodio početkom meseca tokom podvodnog ribolova u blizini jednog ostrva u južnom Pacifiku.

Ajkula je iznenada promenila ponašanje

Prema njegovim rečima, on i prijatelji ronili su satima kada su primetili nekoliko sivih grebenskih ajkula u blizini.

Jedna od njih počela je da kruži oko ronilaca, praveći sve uže krugove i pokazujući znake uznemirenosti.

Ubrzo je usledio napad.

Na objavljenom snimku vidi se trenutak kada ajkula iznenada juriša i ujeda ga za potkolenicu.

Četiri operacije i dugačak oporavak

Povrede desne noge bile su veoma ozbiljne i zahtevale su četiri operacije, kao i presađivanje kože.

Uprkos težini povreda, lekari su uspeli da sačuvaju funkciju njegovog stopala.

Iz bolničkog kreveta Gibs je poručio da ne oseća bes prema ajkuli.

Kako kaže, nalazio se u njenom prirodnom staništu i lovio ribu, zbog čega smatra da je odgovornost pre svega bila na njemu.

Saveti nakon napada

Nakon svega što je preživeo, odlučio je da svoje iskustvo iskoristi kako bi upozorio druge ronioce.

Ističe da nikada ne treba ignorisati promenu u ponašanju ajkule, bez obzira na njenu veličinu.

Takođe savetuje korišćenje jednobojnih crnih ronilačkih odela u tropskim vodama, jer je, prema njegovim saznanjima, bilo više slučajeva napada na ronioce koji su nosili kamuflažna odela.

Dodaje i da je izuzetno važno imati odgovarajuću opremu za zaustavljanje jakog krvarenja, znati kako se koristi i nikada ne roniti bez ljudi kojima potpuno verujete.

Iako poseduje još uznemirujućih snimaka napada, još nije odlučio da li će ih objaviti, smatrajući da bi mogli biti previše potresni za javnost.