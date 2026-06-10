U naselju Ivanovo, na području opštine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđen je novi slučaj afričke svinjske kuge. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primilo je pozitivan laboratorijski nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta, nakon čega je alarmiran ceo sistem.

Odmah po potvrdi bolesti, nadležne veterinarske službe pokrenule su sve propisane mere suzbijanja i kontrole, piše TPortal.

Na zaraženom objektu sprovedeno je obavezno usmrćivanje svih preostalih životinja, ukupno njih 62, nakon čega je usledilo njihovo neškodljivo uklanjanje.

U toku hitna istraga i podizanje zona zaštite

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske trenutno sprovodi epidemiološko istraživanje sa ciljem da se utvrdi tačan izvor zaraze, kao i mogući kontakti i putevi širenja ove opasne bolesti. Objekat na kojem je potvrđena infekcija već se nalazio u zoni ograničenja III, koja je ranije uspostavljena zbog izbijanja afričke svinjske kuge na ovom širem području.

Ministarstvo će dodatnim rešenjem odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar postojeće zone III, u kojima će se sprovoditi pojačane mere kontrole i sprečavanja daljeg širenja bolesti. Za petak je u Osijeku najavljen i hitan radni sastanak nadležnih službi na kojem će se, na osnovu informacija sa terena, doneti odluke o daljim koracima u suzbijanju bolesti.

Sistem u stanju visoke pripravnosti

Ministarstvo, Državni inspektorat, Hrvatski veterinarski institut i ovlašćene veterinarske organizacije kontinuirano sprovode mere ranog otkrivanja, prevencije i suzbijanja afričke svinjske kuge. Nadležne službe ističu kako je sistem na visokoj razini pripravnosti i da se postupa prema unapred definisanim protokolima.

Iz Ministarstva ponovo apeluju na sve uzgajivače svinja da dosledno sprovode biosigurnosne mere, sarađuju sa veterinarskim službama i hitno prijave svaku sumnju na bolest ovlašćenom veterinaru, u skladu sa važećom Naredbom o merama kontrole afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.