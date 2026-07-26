

Bratislav P. (52) iz Bora se bori za život dok je njegova supruga Tatjana P. (54) poginula u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj!

Saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak oko 17 sati na magistralnom putu E-79 u blizini sela Černiče u Bugarskoj kad se putničko vozilo srpskih registarskih tablica sudarilo sa dva kamiona bugarskih i rumunskih tablica. Bračni par se prema nezvaničnim saznanjima vraćao iz Grčke gde su bili na godišnjem odmoru. Tatjana je podlegla povredama na mestu nesreće dok je Bratislav, koji je vozio, prebačen u komi u bolnicu u Sofiji gde je srećom danas uspeo da dođe svesti.

Bugarski mediji spekulišu da je do saobraćajne nesreće došloa kad je automobil iz Srbije prešao u suprotnu traku. Vozači kamiona nisu povređeni i imali su negativan test na alkohol i narkotike.

Alo/Telegraf.rs

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