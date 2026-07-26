Zoran R. (47), poznati majstor iz Loznice, poginuo je prilikom izvođenja građevinskih radova na kući dok je postavljao okapnice! Pao je sa skele i preminuo na licu mesta, lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt!

Porodica, prijatelji i brojni sugrađani na groblju u Beščelucima ispratili su na večni počinak Zorana R., poznatog majstora iz Loznice, koji je tragično nastradao pre nekoliko dana tokom izvođenja građevinskih radova u naselju Meraja. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla grad, jer ga je većina poznavala kao vrednog, poštenog i izuzetno cenjenog čoveka koji je godinama radio na brojnim objektima širom Loznice.

Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila 22. jula dok je postavljao okapnice na jednoj porodičnoj kući. Iz zasad neutvrđenih razloga pao je sa skele i zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla mogla je samo da konstatuje smrt, dok će sve okolnosti nesreće biti utvrđene u daljoj istrazi.

- Bio je odličan majstor i još bolji čovek. Dovoljno je bilo da ga neko pozove, odmah bi uzimao alat i dolazio da pomogne. Nikada nije gledao da li je veliki ili mali posao, niti je odbijao ljude. Takav je bio ceo život - rekao je jedan od komšija za „Kurir“, dodavši da je ova tragedija pogodila čitav grad.

Mnogi Lozničani od Zorana se opraštaju i putem društvenih mreža, gde se nižu poruke saučešća i sećanja na čoveka kojeg pamte kao skromnog, nasmejanog i pouzdanog majstora.

Nekoliko dana ranije dogodila se slična nesreća, ali majstoru iz Bečmena kraj Beograda. Majstor star 50 godina teško je povređen nakon pada sa krova crkve prilikom izvođenja radova. Srećom, preživeo je, ali zadobio je teške povrede.

Nesreća se dogodila pod zasad nerazjašnjenim okolnostima, a muškarac je nakon pada ostao bez svesti.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenom ukazala prvu pomoć, nakon čega je u teškom stanju prevezen u nadležnu zdravstvenu ustanovu.

- U pitanju je majstor koji je izvodio radove na krovu crkve - kaže izvor za medije, i dodaje da je čovek odmah prevezen u Urgentni centar.

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