Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano i toplije vreme, dok meteorolog Đorđe Đurić upozorava da bi početkom avgusta Srbiju mogao da pogodi novi, veoma intenzivan toplotni talas.

Danas pretežno sunčano, uveče mogući pljuskovi

Prema prognozi RHMZ-a, danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplije.

Kasnije posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, južnih smerova, dok će na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji povremeno biti i jak.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena.

RHMZ objavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Prema izgledima vremena, u ponedeljak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali će lokalno biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

U utorak će u većini krajeva biti suvo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša očekuje tek ponegde u planinskim predelima.

Od srede sledi stabilizacija vremena uz sunčano i iz dana u dan toplije vreme.

Đorđe Đurić: Početkom avgusta moguć novi veoma jak toplotni talas

Meteorolog Đorđe Đurić za Telegraf navodi da će narednih dana u Srbiji biti ugodno toplo, bez izraženih vrućina, uz veoma prijatne noći.

Međutim, već tokom sledeće sedmice očekuje se postepen i svakodnevni porast temperature, pa bi na samom kraju jula Srbiju mogao da zahvati novi toplotni talas.

Prema njegovim rečima, trenutni meteorološki proračuni ukazuju da će talas biti najizraženiji početkom avgusta.

Temperature bi mogle da pređu 40 stepeni

Ako se aktuelne prognoze ostvare, početkom avgusta temperatura bi u pojedinim delovima Srbije mogla da pređe 40 stepeni, dok se vrhunac vreline očekuje oko 5. avgusta.

Đurić dodaje da će uz veoma visoke dnevne temperature stići i tople noći, a u Beogradu i Vojvodini očekuju se tropske noći, kada temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

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