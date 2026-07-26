Život Endija Sandnesa iz američke savezne države Vajoming promenio se iz korena zahvaljujući jednoj od najređih i najsloženijih medicinskih procedura na svetu - transplantaciji lica. Nakon godina provedenih sa teškim povredama zadobijenim u pokušaju samoubistva, dobio je novu priliku da ponovo vodi normalan život.

Sandnes je 2006. godine, sa samo 21 godinom, pokušao da sebi oduzme život hicem iz vatrenog oružja u bradu. Preživeo je, ali su mu lice i vilica bili gotovo potpuno uništeni. Iako je prošao kroz brojne operacije, posledice su bile toliko izražene da je ljudima godinama govorio kako je povrede zadobio u lovačkoj nesreći. Nije mogao da priča, pa čak ljudski ni da jede, koliko mu je lice bilo unakaženo.

Prekretnica je usledila u junu prošle godine, kada je u čuvenoj klinici Mejo u Ročesteru podvrgnut transplantaciji lica. Donor je bio Kalen Ros, mladić iz Minesote koji je takođe sa 21 godinom izvršio samoubistvo. Njegova supruga Lili, uprkos velikom bolu, ispunila je želju pokojnog muža da donira organe, iako joj nije bilo lako da prihvati pomisao da će njegovo lice dobiti druga osoba. Na kraju je pristala nakon što su joj lekari objasnili da primalac zadržava oči, čelo i druge prepoznatljive karakteristike, pa neće ličiti na njenog supruga.

Operacija je predstavljala veliki izazov za lekarski tim. Specijalista za rekonstrukciju lica doktor Samir Mardini godinama se pripremao za zahvat, vežbajući na kadaverima kako bi svaki nerv i mišić bili pravilno povezani. Zahvaljujući tome, Sandnes danas može da govori, smeje se i zatvara oči.

Kada je tri sedmice posle operacije prvi put pogledao svoj odraz u ogledalu, ostao je bez reči. Emocije je pretočio u kratku poruku lekarima i porodici: „Nadmašilo je sva moja očekivanja.“ Kasnije je napisao i pismo udovici svog donora, poručivši joj da će ljubav njenog supruga prema lovu, ribolovu i psima nastaviti da živi i kroz njega.

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