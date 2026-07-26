

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana alpinističke ekspedicije preživjela, prenose ruski mediji.

Prema informacijama koje je objavio portal Lenta.ru, pozivajući se na Telegram kanal Shot, jedan od preživelih uspeo je sam da siđe s planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.



Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopštio je da je jedan od alpinista uspeo da siđe i prijavi kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara. Tada je navedeno da se pretpostavlja da su preminuli, dok se za preostala četiri člana tragalo.

Kasnije su potvrđene najcrnje slutnje - ukupno je stradalo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine, dok je od četvoro nestalih spašena samo još jedna osoba.

Elbrus, najviši vrh Rusije i Evrope, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Ruski mediji podsećaju da je na toj planini pre nekoliko dana, 19. jula, tokom uspona poginuo i jedanaestogodišnji dječak, dok je njegov otac zadobio teške povrede

Alo/Avaz.ba

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