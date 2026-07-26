Vučić je rekao za TV Prva da su spekulacije da je studentkinja bila, kako kaže, drogirana laži, iste kao i o policajcu Vasiliju Laloviću, koji je izvršio samoubistvo.

"Mi to znamo iz istrage. Nešto se dogodilo i istraga i dalje traje. Čekamo da vidimo. Znamo, dobili smo, videli smo i po sadržaju i poruka i svega drugog da je bila potpuno svesna i potpuno normalno čeljade 15, 20 minuta pre nego što se to desilo. Za one koji su pričali da je bila drogirana ili ne znam ni ja šta, urađeno je sve što je trebalo, sve su gluposti i sve su bile laži. Kao što su laži oko Vasilija Lalovića i kao što su laži oko svega", dodao je Vučić.

Telo 25-godišnje M.Ž. pronađeno je na platou ispred Filozofskog fakulteta 26. marta, a Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je 6. aprila da obdukcioni nalaz pokazuje da je smrt devojke nastupila usled povreda nastalih padom sa visine.

U saopštenju je navedeno da toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci i da će se nastaviti predistražni postupak, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.