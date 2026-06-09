Istražitelji Uprave policije MUP-a TK sproveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske, tokom koje je uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava. Zaplenjena je i veća količina vatrenog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

Kako su saopštili iz Uprave policije MUP-a TK, aktivnosti su realizovane u saradnji sa policijskim službenicima nadležnih policijskih uprava i stanica Uprave policije MUP-a TK, kao i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno Policijskom upravom Zvornik.

"Postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a po naredbi Opštinskog suda u Kalesiji, 9. juna 2026. godine izvršeni su pretresi na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, kao i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka", naveli su iz policije.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, među kojima su automatske puške, pištolji i lovačke puške, kao i minsko-eksplozivna sredstva, veća količina municije različitih kalibara, delovi oružja, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dela.

Iz Uprave policije MUP-a TK ističu da je u okviru istrage slobode lišeno 13 osoba zbog sumnje da su počinile krivično delo "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava" iz člana 371. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Radi se o osobama M.S., A.A., F.B., M.B. i J.S. iz Kalesije, K.H., S.F., H.R. i H.B. iz Živinica, F.H. iz Sapne, S.T. iz Osmaka, N.G. iz Bratunca i N.R. iz Šekovića. Policija je navela da je istragom obuhvaćen i O.M. iz Kalesije, koji se od ranije nalazi u pritvoru.

"Nakon kriminalističke obrade i dokumentovanja predmeta, osumnjičene osobe će, prema odluci postupajućeg tužioca, biti predate u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon čega će biti preduzete dalje mere i radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

BONUS VIDEO: