Japanski grad Ucunomija obustavio je rad svih 94 osnovnih i srednjih škola koje posluju u ponedeljak nakon prvog viđenja medveda, rekao je opštinski zvaničnik.

Medved je prvi put viđen u stambenoj zoni u ovom gradu blizu parka u subotu uveče. On je i dalje na slobodi nakon poslednjeg viđenja rano u ponedeljak ujutru, oko pola kilometra od srednje škole.

Snimak ekrana sa nadzorne kamere prikazuje ogromnog divljeg medveda kako trči pored prolaznika u stambenoj zoni u Ucunomiji u prefektura Točigi u Japanu.

Prošle nedelje, napad medveda u severoistočnom gradu Fukušimi povredio je najmanje četiri osobe. Snimak bezbednosne kamere iz čeličane Fukušima prikazuje crnog medveda kako juri radnika pored ulaza u fabriku i baca ga na zemlju.



Azijski crni medvedi su navedeni kao ranjive vrste širom sveta, ali se procenjuje da se njihov broj utrostručio u Japanu od 2012. godine, čemu je doprinelo smanjenje lova.

Stručnjaci kažu da su klimatske promene smanjile žetvu prirodne hrane medveda poput žira i bukve, dok su ih depopulacija ruralnih područja i širenje napuštenog poljoprivrednog zemljišta ohrabrili da traže hranu u blizini ljudskih naselja, piše Reuters.