Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su 14 krađa i uhapsili I. F. (33), zbog sumnje da je učinio ova krivična dela.

Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, učinio 12 navedenih krivičnih dela, tako što je iz prodavnica u Bačkoj Palanci krao različite prehrambene proizvode, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Pored toga sumnja se da je još dve krađe učinio tako što je iz dvorišta meštana ukrao različite električne i druge mašine i alate.

Policija je pronašla deo ukradenog alata i vratila ga vlasnicima.

F. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Bačkoj Palanci.