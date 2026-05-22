U poznatom beogradskom restoranu na Novom Beogradu juče je došlo do pucnjave kada je ranjen vlasnik lokala G.S. Sada se pojavio i dramatičan snimak sa mesta pucnjave, tačnije prve sekunde nakon obaranja napadača M.D. (24), kojeg je, dok je bežao sa pištoljem u ruci, golim rukama savladao pripadnik SAJ-a koji se tu slučajno zatekao.

"Odmah Hitnu pomoć, upucan je čovek u čeljust. Stiže policija. Jel treba pomoć da ga držimo? Ne treba ništa, samo ne prilazi Ako treba, pozovite na pomoć" čuje se na snimku.

Podsetimo, mladić M. D. koji se sumnjiči da je danas u restoranu ranio vlasnika G.S. angažovan je od strane tzv "vračarskog klana". On je vrlo brzo nakon pucnjave uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Prema nezvaničnim informacijama "vračarski klan" je za M.D. iznajmio stan u blizini restorana na Novom Beogradu i njemu je obećano 100.000 evra ako ubije vlasnika.

Kako smo pisali, ranjeni muškarac je sa prostrelnim ranama prevezen u Urgentni centar.