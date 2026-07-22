Nepoznata osoba opljačkala je Saborni hram Svete Trojice u Pakracu, a na nalogu Manastir Jasenovac objavljen je snimak lopova koji je, kako se navodi, ukrao dva putira.

Putir je posuda za piće koja se koristi prilikom služenja liturgija. Uobičajeno putiri su od srebra ili zlata. U objavi se ne navodi od kog materijala su ukradeni putiri, ali je objavljeno da je lopov uhapšen.

Saborni hram Svete Trojice u Pakracu je podignut oko 1750. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih srpskih svetinja u Slavoniji, tokom svoje viševekovne istorije bio je duhovno i kulturno središte slavonskih Srba, a u njemu je stolovao i Episkop pakrački.

Razoren tokom poslednjeg rata, njegova obnova je završena prošle godine kada ga je osveštao patrijarh srpski Porfirije.

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