Otkrila je, naime, skrivenu kameru sa veštačkom inteligencijom koja je pratila njeno ponašanje za volanom tokom cele vožnje.

Nije bila obaveštena o nadzoru

Kako je navela, uređaj ju je snimao, analizirao njene postupke i glasovno upozoravao na određena ponašanja u vožnji.

Kameru je na društvenim mrežama nazvala „okom Saurona“, jer je imala osećaj da je neprestano nadzirana.

Sistem je bio sposoban da prepozna različite oblike rizičnog ponašanja, poput korišćenja telefona tokom vožnje, nevezivanja sigurnosnog pojasa, pušenja, jela ili prevelike blizine vozilu ispred.

Najveći problem za ženu vozača bio je to što, kako tvrdi, nije bila obaveštena da se u automobilu nalazi takav sistem nadzora.

Veštačka inteligencija prati ponašanje vozača

Iza tehnologije stoji kompanija Lytx, koja razvija sisteme za praćenje vozača u komercijalnim flotama. Njihove kamere koriste veštačku inteligenciju kako bi analizirale situacije u vozilu i prepoznale potencijalno opasno ponašanje.

Prema podacima kompanije, ovakvi sistemi mogu da prate dešavanja ispred i unutar vozila, a AI tehnologija može da registruje kada vozač koristi telefon, ne nosi pojas, odvraća pažnju, puši ili se ponaša na način koji može ugroziti bezbednost.

Kamera može da sačuva stotine sati video materijala, dok vlasnici voznih parkova mogu da podese da li će uređaj stalno snimati vožnju ili samo aktivirati snimanje kada prepozna određeni događaj.

Pored snimanja, sistem može da šalje i glasovna upozorenja kako bi vozača odmah upozorio na potencijalno opasno ponašanje.

Ugrožavanje privatnosti

Iako su ovakve tehnologije uglavnom dozvoljene u velikom delu SAD-a, pitanje privatnosti izaziva sve više rasprava. Mnogi vozači smatraju da bi trebalo da imaju određenu privatnost dok se nalaze u automobilu, čak i kada je reč o vozilu iz rent-a-car ponude.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da je žena navela da radi u zdravstvu i da tokom vožnje vodi privatne razgovore sa pacijentima. Eventualno snimanje takvih razgovora moglo bi da pokrene pitanja o zaštiti poverljivih medicinskih podataka.

Za sada nije poznato da li je kameru ugradio sam proizvođač automobila ili kompanija koja je iznajmljivala vozilo. Lytx uglavnom sarađuje sa komercijalnim voznim parkovima, poput kamiona, a Audi nije naveden među njihovim poznatim partnerima.

Ovo nije prvi put da tehnologija u automobilima izaziva zabrinutost. Slične kontroverze ranije su se pojavljivale kod električnih i autonomnih vozila, uključujući slučajeve u kojima su privatni snimci sa kamera automobila dospeli u javnost.

Kako veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u automobilima, ostaje otvoreno pitanje: da li vozači žele veću bezbednost po cenu stalnog nadzora i koliko privatnosti su spremni da prepuste tehnologiji, piše Techspot.