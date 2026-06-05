Dok su obavljali redovnu patrolu na Dunavu, u blizini gradskog kupališta u Novom Sadu, policijski službenici Mihajlo Marijaš i Veljko Vulić primetili su muškarca koji se našao u ozbiljnoj opasnosti.

U takvim trenucima nema mnogo vremena za razmišljanje – važno je reagovati odmah.

Brzom i prisebnom reakcijom uspeli su da spasu dvadesetdevetogodišnjeg muškarca od davljenja i predaju ga spasilačkoj službi, koja mu je pružila neophodnu pomoć.

Znanje, hrabrost i spremnost da se pomogne drugome najvažnije su odlike policijskog poziva.

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