Na opštinama Vračar i Zvezdara, zbog stavljanja u funkciju novih cevovoda, u utorak, 28. jula, doći će do prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima opština, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Vračar

Na Vračaru će sutra od 8.30 do 20 sati bez vode ostati potrošači u ulicama:

- Tomaša Ježa,

- Požarevačkoj (od Radoslava Grujića do Ljubostinjske ulice).

Zvezdara

Kada je Zvezdara u pitanju, sutra od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

- Vizantijskoj,

- Lepenskog vira,

- Teodorinoj,

- Vladimira Ćorovića,

- Vladimira Dvornikovića,

- Gamzigradskoj,

- Feliksa Kanica,

- Save Petkovića,

- Livadskoj,

- Mitkovom kladencu,

- Ladnom brdu (od Mitkovog kladenca do Dolinske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

"Vodovod" apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se pronađu i na adresi www.bvk.rs ,prenosi Tanjug.

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