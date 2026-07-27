Na opštinama Vračar i Zvezdara, zbog stavljanja u funkciju novih cevovoda, u utorak, 28. jula, doći će do prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima opština, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Vračar
Na Vračaru će sutra od 8.30 do 20 sati bez vode ostati potrošači u ulicama:
- Tomaša Ježa,
- Požarevačkoj (od Radoslava Grujića do Ljubostinjske ulice).
Zvezdara
Kada je Zvezdara u pitanju, sutra od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Vizantijskoj,
- Lepenskog vira,
- Teodorinoj,
- Vladimira Ćorovića,
- Vladimira Dvornikovića,
- Gamzigradskoj,
- Feliksa Kanica,
- Save Petkovića,
- Livadskoj,
- Mitkovom kladencu,
- Ladnom brdu (od Mitkovog kladenca do Dolinske).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
"Vodovod" apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se pronađu i na adresi www.bvk.rs ,prenosi Tanjug.
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