Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas javnosti iz Tivta, gde učestvuje na Samitu lidera regiona i evropskih zvaničnika.

Kako je najavljeno, obraćanje predsednika Srbije zakazano je za 17 časova, a očekuje se da govori o najvažnijim temama o kojima se razgovaralo tokom skupa, kao i o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima koja se tiču Srbije i regiona.

Samit u Tivtu okupio je brojne zvaničnike iz regiona i Evrope, a u fokusu razgovora nalaze se regionalna saradnja, evropske integracije, ekonomski razvoj i aktuelna geopolitička pitanja.

Očekuje se da Vučić tokom obraćanja iznese detalje razgovora koje je imao na marginama samita, kao i stavove Srbije o najvažnijim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa.

Građani će obraćanje moći da prate uživo od 17 časova.