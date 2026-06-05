Merima Aličkanović (25), državljanka BiH, koja je sa nožem u ruci jurila policajca ispred stanice u Savskoj ulici u Beogradu oko 4 časa ujutru 6. novembra prošle godine, osuđena je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na sedam meseci zatvora. Ona je oglašena krivom za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.



Kako je već sedam meseci Merima u pritvoru, a to joj se uračunava u kaznu, njoj je sud danas ukinuo pritvor i puštena je na slobodu, jer je izdržala kaznu.

Sudija Slađana Radojičić izrekla joj je i meru proterivanja na dve godine, što znači da u tom periodu Merima Aličkanović neće moći da uđe u Srbiju. Takođe joj je oduzet i nož, kojim je tog jutra u pijanom stanju zamahivala prema policajcu.

Policajac joj je prvo pokazivao, ali je prema rečima Merime kada je video da je pijana, isterivao iz stanice, došli su i drugi policajci i neko je gurnuo, pa je pala i tada je izvadila nož "skakavac" i pojurila za ovim prvim, koji joj je prišao. On je bežao šinama, pao i na kraju pucao u vis, pa u njenu nogu. Nakon toga ova devojka je uhapšena.

Sada je u Prvom osnovnom sudu rekla da je kriva i da se jako kaje zbog svega.

Osuđena Merima je toliko bila uzbuđena kada je čula da je puštena iz pritvora da se od sreće obratila sudiji.

- Sudinice, sad bih vas izgrlila tako mi Boga, ali izgleda da ne smem - rekla je Merima, na šta su se svi u sudnici nasmejali.

Pošto se činilo da je bila sva pod stresom, ponudili su joj vode, soka, a tužilac je dobacio: "Hoćete li pivo".

- Ne pijem više alkohol - odgovorila je osuđena.

- Nikada to ne bih uradila da nisam malo popila - kazala je okrivljena.

Na to je onda sudija pitala: "Kako malo Merima, šta je onda puno?"

- Može i gore sudija. Sada sedam meseci nisam pomislila na alkohol. Ne sećam se baš svega, ali vas molim da me pustite, najbolje godine mi prolaze u pritvoru. Izvinjavam se policajcu i drugim policajcima koji su tu bili. Nikada mi više neće pasti na pamet da to ponovim - kazala je danas u sudnici Merima Aličkanović.

Nakon toga tužilac Saša Milijanović je u završnoj reči ostao pri onome što je već bio naveo u optužnici da se okrivljena oglasi krivom i kazni sa sedam meseci zatvora i proterivanjem iz Srbije.

Punomoćnik oštećenog policajca istakao je imovinski zahtev za 200.000 dinara odšete, a sudija ga je presudom uputila na parnični postupak.

Branilac Petar Stojanović kazao je da je sve bio sticaj nesrećnih okolnosti, da se Merima izgubila u velikom gradu, malo popila i da je sud kazni kako je predložio tužilac i ukine joj pritvor.

BONUS VIDEO: