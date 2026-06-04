Viši sud u Nišu izrekao je Dušku Gaguliću meru obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi, pošto je utvrđeno da je kumu Aleksandru Šarković 6. februara ove godine ubio u neuračunljivom stanju.

Komisija veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu utvrdila je da Gagulić pati od trajnog i progresivnog duševnog oboljenja.

- Nismo imali razloga da ne poverujemo u zaključak tročlane komisije da su ispunjeni svi zakonski uslovi za izricanje mere bezbednosti koju će optuženi izdržavati u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Sud će svakih devet meseci po službenoj dužnosti preispitivati trajanje mere - rekla je sudija tokom izricanja presude.

Predstavnik komisije veštaka Sanja Damnjanović, objasnila je Gagulićevu dijagnozu i njen uticaj na izvršenje krivičnog dela.

- Sprovedenim testovima ustanovili smo da on boluje od nespecifikovanog neorganskog duševnog oboljenja, dugotrajne duševne bolesti sa progresivnim tokom. U vreme izvršenja dela bio je pod uplivom simptoma duševne bolesti pa nije shvatao značaj svog dela niti upravljao svojim postupcima. Iz istog razloga on je procesno nesposoban, nije u stanju da shvati značaj krivičnog postupka niti da iznosi odbranu – navodi Damjanovićeva.

Duško je bespomoćnu ženu ubio 6. februara ove godine u Ulici Babičkih odreda, a zatim je pokušao da pobegne iz Niša. Dok se parkirala ispred kuće svoje majke, nakon što je dete ostavila u obdaništu, iz vozila u kome se nalazio njegov prijatelj S. A. Duško je u Aleksandru ispalio tri hica. Zatim je pozvao svog brata iz Kruševca kako bi mu pomogao da pobegne, ali je uhapšen u okolini Aleksinca.

U sudnici je tokom suđenja bila samo Duškova supruga Tijana, koja je pričala da je i sama bila žrtva nasilja svog supruga.

- Pre godinu dana sam podnela prijavu zbog nasilja u porodici pa mu je izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije u trajanju od 30 dana - rekla je supruga ubice.