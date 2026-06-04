Slovenija je dobila novu vladu nakon što je Skupština Slovenije na vanrednoj sednici potvrdila ministarski tim premijera Janeza Janše.

Time je i zvanično izabrana nova Vlada Slovenije, a Janša se vraća na čelo izvršne vlasti posle političkih promena koje su prethodnih dana potresale slovenačku političku scenu.

Sednica parlamenta počela je u jutarnjim časovima, a za raspravu je prvobitno bilo predviđeno osam sati.

Međutim, već na samom početku došlo je do političkih tenzija i kraćeg zastoja u radu parlamenta.

Poslanici pokreta Svoboda zatražili su od predsednika Skupštine Zorana Stevanovića da se izvini zbog određenih izjava i postupaka, ali je on to odbio.

Zbog nastale situacije sednica je nakratko prekinuta, nakon čega je rad nastavljen.

Uprkos početnim nesuglasicama, parlamentarna većina podržala je predloženi sastav vlade, čime je otvoren put za formiranje novog kabineta.

Nakon glasanja usledilo je polaganje zakletve novoizabranih ministara, a potom i formalno stupanje nove vlade na dužnost.

Prema najavama iz Ljubljane, odmah nakon potvrđivanja sastava vlade trebalo bi da bude održana i prva sednica novog kabineta.

Janez Janša će nakon toga zvanično preuzeti dužnost od dosadašnjeg premijera Roberta Goloba.

Povratak Janše na čelo slovenačke vlade predstavlja jedan od najznačajnijih političkih događaja u zemlji poslednjih godina i mogao bi da donese promene u unutrašnjoj i spoljnoj politici Slovenije.

Očekuje se da nova vlada uskoro predstavi prioritete rada, ekonomske mere i planove za naredni period.