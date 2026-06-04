Policija je, u saradnji sa tužilaštvom, rasvetlila još jedan slučaj zelenaštva i spasila porodicu iz Ulcinja koja je, kako se sumnja, zbog početnog duga od 20.000 evra oštećena za gotovo dva miliona evra.

U akciji su, prema navodima istrage, uhapšeni P. K. (33), G. V. (47) i D. I. (58). Prva dvojica uhapšena su u nedelju u Ulcinju i po odluci sudije za istragu već su sprovedena u pritvor, dok je D. I. uhapšen juče u nastavku istrage.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici odeljenja bezbednosti Ulcinj i Podgorica, zajedno sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Ulcinju i Podgorici, identifikovali i uhapsili trojicu osumnjičenih za krivična dela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti na štetu više osoba.

Prethodno je policiji prijavljeno da su P. K. i G. V. doputovali u Ulcinj, gde su navodno uz pretnje pokušali da od jedne porodice iznude pola miliona evra.

„Lišena su slobode tri lica iz Podgorice: P. K. (33) i G. V. (47) zbog sumnje da su izvršili krivična dela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti, kao i D. I. (58) zbog sumnje da je počinio krivično delo zelenaštvo“, navodi se u saopštenju policije.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni su oštećenom pozajmili 20.000 evra uz zelenašku kamatu, a zatim ga kroz sistem sportskog klađenja dodatno zaduživali i primoravali da plaća višestruke novčane iznose na ime takozvanih „penala“.

Do kraja maja 2026. godine, kako se navodi, obračunali su mu dug od oko 500.000 evra, uz pretnje kojima su pokušavali da naplate novac i od članova njegove porodice.

Pod pritiskom, oštećeni je jednom od osumnjičenih preneo u vlasništvo stan vredan oko 400.000 evra, prodao više nekretnina u Podgorici ukupne vrednosti oko 300.000 evra ispod tržišne cene i isplatio oko 150.000 evra na ime navodnog duga.

Policija procenjuje da su osumnjičeni na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist od gotovo dva miliona evra.

Pored toga, P. K. i G. V. terete se i za ugrožavanje sigurnosti roditelja oštećenog.

„Sumnja se da su pre nekoliko dana, uz upotrebu hladnog oružja, uputili pretnje po život i telo roditeljima oštećenog u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju“, navodi policija.

Od osumnjičenih je privremeno oduzet luksuzni automobil marke Mercedes G klase radi daljih veštačenja i provera.

Policija ističe da će u saradnji sa tužilaštvom nastaviti aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju ovog oblika kriminala, kao i na procesuiranju svih osoba uključenih u zelenaške poslove, uz apel građanima da prijave slične slučajeve nadležnim organima.

Podseća se da policija trenutno istražuje oko 20 slučajeva zelenaštva, nakon formiranja specijalizovanog tima za borbu protiv ovog vida kriminala početkom godine. Istrage pokazuju da žrtve zelenaša dolaze iz svih društvenih slojeva, a posledice često uključuju gubitak imovine, dugotrajne finansijske probleme i ozbiljne porodične tragedije.

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