Goca Božinovska oglasila se nakon što su se u javnosti pojavile optužbe o novom dečku njene ćerke Jelene Vučković.

Odgovorila je na navode kako Mile navodno bivšim devojkama duguje novac.

Kako je istakla, dopada joj se novi dečko njene ćerke, te da je uverena da to nije istina.

- Ma kakvi… Dobar je kao hleb, za one za koje je trebalo da se piše da su zakinuli devojke, za njih se ne piše. Ovaj dečko je dobar kao hleb, divno dete, pošten. Iz poštene je porodice. On da zakine nekog? Pa, nema šanse. Dečko nije u tom svetu - rekla je Goca i dodala da li strahuje da bi njena ćerka mogla da bude povređena.

- Ne plašim se, onoliko koliko je bila prevarena više ne može nikad. Trinaest godina da radiš za nekoga i da onda izađeš na ulicu, to još nisam čula. Jelena malo bude ovde sa nama, malo sa dečkom. Zajednički život sad počinje čim se dvoje upoznaju. Videćemo da li će biti svadbe. Naravno da bih volela, trinaest godina čekam i da se ostvari kao majka. Ja sam je i molila da poradi na tom pitanju, pa i ako nešto ne ide prirodno da joj pomognem kao majka. Posle sam otkrila da on nije hteo. Sada mi je bitno da bude srećna i da se ostvari kao majka, da ne zakasni, ovo su zadnji trzaji - zaključila je Goca za Hype.

Podsetimo, za domaće medije se oglasio izvor i šokirao tvrdnjama o Miletovoj prošlosti.

- Jelena je divna devojka i javna ličnost za primer, videli smo je u Miletovom kafiću. Nismo sigurni da zna s kim se zabavlja. On jeste ugostitelj, i pre je držao kafić s bivšom devojkom kojoj je ostao dužan 6.000 evra. Nisu ostali u dobrom odnosu i ona nema nijednu lepu reč za njega. Ali nije samo ona prošla kao bosa po trnju nego i još jedna devojka. Registrovao je auto na njeno ime i nagomilao kazne, koje nije plaćao, pa su došli njoj da plene imovinu. Dug je bio oko 2.000 evra. Postoji još jedna devojka za koju smo čuli da je zbog njega imala problema s kablovskim operaterom, jer ni te račune nije plaćao. Pozovite njega da vidite šta će da vam kaže, potpisujemo vam da će da se pravi da ne zna o čemu se radi i da prikrije sve. Ne bismo devojke da uvlačimo u problem jer one o tome ne žele javno da pričaju - tvrdi izvor za Kurir, a za pomenuti medij se oglasila i Jelena:

- Prvi put čujem za ovo. To mora da su neke ljubomorne žene. On je sjajan dečko, borac. Radimo pesmu, ulaže u moju karijeru. Ne bih ja rekla da je tako kao što one kažu ili neko priča. Ne bih da ulazim u to šta je bilo pre mene. Čovek je imao prošlost, on je ugostitelj. Ima divnu porodicu, bore se. Znam da je imao neke devojke, ali one su bile ostavljene, pa razumem njihovu situaciju. Nama je predivno, trudi se oko mene, nemamo nikakve prekršaje. Ali ljubomorne žene se uvek jave. Šta će kad je on lep i zgodan, a i normalan muškarac. Verujte da on mene tera da idem u javnost. On mene podržava i poštuje i kad padnem psihički. Otac i majka ga obožavaju - rekla je pevačica, a Mile je dodao:

- Mene ne to ne zanima, neka ljudi klevetaju, ja ću da ćutim. Neka ta pokaže ugovor o zajedničkom poslovanju. Ako tako pričaju za mene, neka bude tako. Ne pričam o ljudima ono što nije istina - bio je izričit Mile.

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