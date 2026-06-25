Vozač motocikla iz Vranja star 24 godine, poginuo je u četvrtak uveče u selu Neradovac, kod Vranja.

Prema informacijama sa terena, mladić se kretao na putu Bujanovac - Vranje, kada je udario u automobil ispred sebe, nakon čega je pao sa motora.

Iza njega se, međutm, kretao drugi automobil, čiji vozač nije uspeo da zakoči na vreme pa je pregazio mladića.

Sve se dogodilo oko 19.30 časova, na magistralnom putu, nedaleko od crkve u Neradovcu.

Mladiću, nažalost, nije bilo spasa, a uviđaj je još u toku.

Saobraćaj između Vranja i Bujanovca, na magistralnom putu je u prekidu.

Alo/Blic

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