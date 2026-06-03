Odbornik koalicije Za budućnost Podgorice i visoki funkcioner Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković brutalno je pretučen u Podgorici, u napadu je zadobio teške telesne povrede, a metalnim predmetom slomljena mu je vilica.

U napadu na Brkovića je, prenosi TV Podgorica, učestvovao je M.V. iz Podgorice koji važi za bezbednosno interesantno lice iz Zagoriča.

Brković je hospitalizovan i očekuje operaciju.

Slučaj je prijavljen policiji.

Brković je za RTV PG kazao da se incident dogodio na Bulevaru revolucije kojim se kretao i tom prilikom spazio je dva vozila koja su išla jedno do drugog. On navodi da se kretao vozilom iza njih, ali da ih nije mogao obići jer su zauzeli celi kolovoz.

- Dva vozila su se kretala bulevarom ravnomerno oko ponoći i iz jednog vozila je signalizirano u drugo vozilo da se zaustavi na proširenje. U tom vozilu, kojem je signalizirano, bila je ženska osoba koju poznajem od ranije kao političkog aktivistu. Kada se zaustavila, stao sam i ja i upitao sam je šta se desilo. Na to mi je ona dva puta odgovorila da ih spasimo od ova dva lica koja ih prate vozilom. Utoliko oni dolaze na vrata našeg vozila i M.V. me prepoznaje govoreći: Evo ga onaj! Napuštam vozilo i kažem M.V. da je to naša sestra Srpkinja na šta dobijam tvrdim predmetom boksom udarac u bradu, od drugog lica sa strane, nakon kojeg padam i gubim trenutno svest, gde oni nastavljaju sa udarcima po glavi - ispričao je Brković.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je danas da oseća gorčinu i poraz nakon saznanja da je u Podgorici napadnut i povređen odbornik Milivoje Brković.

"Dete ovog grada i sjajan čovek. Mogu mu možda nešto politički spočitati ali ljudski nikada. A to je najvažnije. I znam, da mi treba bilo kakva pomoć, on je tu… bez rezerve, celim srcem. Zato, Brdža, uz tebe sam“, napisao je Mujović na Instagramu.



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