Bivši gradski odbornik HDZ-a, učesnik u ratu 90-ih i komunalni redar Milan Drača (51) preminuo je danas u zadarskoj bolnici od teških povreda zadobijenih u tuči, potvrdila je zadarska policija.

Milan Drača je podlegao povredama nakon tuče koja se dogodila u blizini groblja u Zadru, prenela je Slobodna Dalmacija (SD). Policija i dalje obavlja uviđaj na mestu događaja, gde je pronađen i automobil za koji se sumnja da ga je koristio jedan od učesnika tuče.

Drača, poznat pod nadimkom Lalo, bio je poznata javna ličnost u Zadru, piše SD. Kao predstavnik srpske nacionalne manjine izabran je u Gradsko veće sa liste HDZ-a, čiji je bio dugogodišnji član pre nego što je napustio stranku i javno kritikovao pojedine političke procese.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze i sudski sporovi.

Nakon što je bio krivično prijavljen zbog pretnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, Drača je pokrenuo postupak protiv Hrvatske i dobio presudu pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na pravično suđenje. Bavio se i fotografijom i autor je više lokalnih izložbi, među kojima su "Priče iz Zodiaca" i humanitarna izložba "Za osmeh male J. J.". U javnosti je bio poznat po otvorenim stavovima o lokalnoj politici i društvenim pitanjima, kao i po isticanju svog srpskog identiteta i članstva u HDZ-u.

BONUS VIDEO: