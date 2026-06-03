Veterinarski radnik (48) poginuo je u ponedeljak popodne na području Križevaca u Hrvatskoj nakon što ga je tokom rada u štali udarila kobila.

Kako je saopštila policija, nesreća se dogodila oko 14.30 časova dok je 48-godišnjak obavljao obradu kopita na kobili. U jednom trenutku životinja ga je zadnjom nogom snažno udarila u predelu grudnog koša.

Muškarcu je odmah pružena lekarska pomoć, ali je zbog težine zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Nakon što je objavljena vest o njegovoj smrti, otkriveno je da je reč o Đanluki Botaju (Gianluca Bottai), poznatom stručnjaku i dugogodišnjem zaljubljeniku u konje.

Od njega se emotivnom porukom oprostila Hrvatska Paint Horse asocijacija.

– Dragi Đanluka, vest o tvom odlasku stigla je iznenada i duboko nas je rastužila. Otišao si prerano, ostavljajući prazninu koju će biti teško popuniti.

Bio si poseban čovek, pre svega ponosan otac svojih ćerki. Radio si posao koji si voleo i ostavio neizbrisiv trag. Bio si veliki zaljubljenik u konje, vrstan poznavalac svog zanata i još bolji potkivač. Krasili su te znanje, posvećenost i ljubav prema poslu kojim si se bavio – naveli su između ostalog u oproštajnoj poruci.

Istakli su da je Botaj dao veliki doprinos razvoju vestern jahanja u Hrvatskoj, kao i da će ostati upamćen kao prijatelj koji je nesebično delio svoje znanje, iskustvo i podršku.

– Hvala ti za sav trud koji si uložio, za prijateljstvo koje si pružao i za svaki savet, osmeh i lepu reč. Sada jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vetra. Čuvaj svoje najmilije i sve one koji te nose u srcu. Verujemo da ćemo se jednog dana ponovo sresti. Počivaj u miru – poručili su iz asocijacije.

Porodici, prijateljima i kolegama upućeno je iskreno saučešće.

Jutarnji list