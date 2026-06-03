Odluku su, prema navodima kompanije, donele slovenačke vlasti, a iz ISRaira tvrde da je bila politički motivisana.

Izvršni direktor ISRaira Uri Sirkis izjavio je da se ovim potezom krše vazduhoplovni sporazumi i propisi Evropske unije, piše Džeruzalem Post.

U pokušaj pronalaska rešenja koje bi omogućilo da let ipak bude realizovan prema planu uključile su se i relevantne izraelske institucije, među njima Ministarstvo spoljnih poslova i Uprava za civilno vazduhoplovstvo, ali napori nisu urodili plodom, rekao je Sirkis.

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