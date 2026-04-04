Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu kojom su Marko Đ., Ljubomir K. i Božidar R. proglašeni krivim za ubistvo američkog državljanina Gima G. K., počinjeno u noći između 3. i 4. maja 2021. godine na Zvezdari. Marko Đ. i Božidar R. osuđeni su na po 15 godina zatvora, dok je Ljubomiru K. izrečena kazna od 13 godina. Sud im je ujedno produžio pritvor u kojem se nalaze gotovo pet godina, a koji će im biti uračunat u izdržavanje kazne.

J. M, koja je u trenutku zločina bila u njihovom društvu, oslobođena je optužbi za učešće u ubistvu. Veštačenjem je utvrđeno da je u vreme događaja bila u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled alkoholisanosti. Nakon izricanja presude, kada je saznala da je oslobođena, J. M. je zaplakala, a sud joj je ukinuo pritvor, pa je puštena na slobodu.

Motiv nije bio koristoljublje

Postupak protiv V. Đ, u čijoj kući je zločin počinjen, razdvojen je jer zbog duševne bolesti nije procesno sposoban, iako je bio obuhvaćen optužnicom.

Predsedavajuća sudskog veća, sudija Irina Kovačević, istakla je da je postupak trajao dugo, gotovo pet godina. Obrazlažući presudu, navela je da sud nije utvrdio postojanje teškog ubistva, već takozvanog običnog. Prema njenim rečima, motiv nije bio koristoljublje, već stanje alkoholisanosti i besa optuženih. Tvrdnje da su od žrtzve tražili novac zasnivale su se isključivo na ranijoj izjavi J. M, za šta nisu pronađeni drugi dokazi. Kazne su, kako je navela, odmerene u skladu sa načinom izvršenja dela i ponašanjem okrivljenih.

Optuženi su bez većih reakcija saslušali izricanje kazni, dok se jedan od njih obratio porodici u sudnici, navodeći da je kazna previsoka i da će uložiti žalbu.

Prema navodima optužnice, oni su 3. maja oko 14 časova boravili u Skadarliji, kod Sebilj česme, gde su konzumirali votku. Oko 21 sat pridružio im se Amerikanac, kojeg su pozvali da sedne sa njima, nakon čega su zajedno nastavili da piju, a piće je platio američki državljanin. Kasnije su otišli u kuću V. Đ. na Zvezdari, gde su trojica osuđenih počeli da ga fizički napadaju.

Ludovali celu noć

Kako se navodi, udarali su ga rukama i nogama, a Marko Đ. i Božidar R. i metalnom vagom. U napadu je učestvovao i V. Đ, koji je žrtvu udarao ušicama sekire, a potom mu je udarce zadao i Marko Đ. Tokom noći telo su izneli u hodnik, a narednog jutra oko devet sati V. Đ. i J. M. prijavili su policiji da su, navodno, telo pronašli na ulici i uneli ga u kuću kako bi mu pomogli, tvrdeći da je usled alkoholisanosti pao i zadobio smrtonosne povrede.

Tužilaštvo je u optužnici tvrdilo da su optuženi napali Amerikanca jer nisu dobili novac koji su od njega tražili, ali sud u prvostepenoj presudi nije našao dovoljno dokaza da potvrdi takav motiv.

- Čuli smo galamu, lupnjavu, glasnu muziku, pili su i ludovali celu noć. U šest sati izjutra se još uvek čula muzika, a nekoliko sati kasnije sam videla policiju i saznala da je neko unutra ubijen - rekla je jedna komšinica tada.

Go do pojasa

Ona je navela da V. Đ. u kući živi sam jer je ostao bez svojih najbližih.

- Njemu je žena umrla pre nekoliko godina, sin mu je preminuo od droge, a ćerka mu je u zatvoru u jednoj susednoj zemlji zbog trgovine migrantima. On redovno dovodi neke ljude kod sebe, ponekad i beskućnike, da se druže, piju... Noćas međutim, ko zna šta se dogodilo među njima. Čula sam tokom uviđaja da je telo nastradalog čoveka pronađeno blizu ulaznih vrata, da je bio go do pojasa i da mu je telo bilo unakaženo od udaraca. Navodno su ga tukli čime su stigli, policija se raspitivala za sekiru i saksije. Krvi je bilo dosta u dvorištu, pa je to, kad je policija otišla, jedan naš komšija oprao - ispričala je ranije komšinica.

