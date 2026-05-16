Maloletni O. I. (15) brutalno je napadnut na Voždovcu kada su nepoznate osobe nasrnule na njega zbog dukserice koju je nosio.

Do napada je došlo u četvrtak nešto posle 18 sati, kada su dve nepoznate osobe maloletnika udarile u predelu glave, a potom mu skinule duksericu sa obeležjima FK Crvena Zvezda, nakon čega su počeli da beže.

Kako se saznaje, tada je reagovala tinejdžerova hrabra sestra L. I. (21), koja je sustigla napadače i otela im bratovu duksericu.

Nakon što je napadačima preotela bratov duks, oni su pojurili za njom. Devojka je tada počela da viče da hoće da je izbodu nožem, zbog čega su prolaznici pozvali policiju, čime su sprečene mnogo veće posledice.

